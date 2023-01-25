فوضي الباعة الجائلين تزعج سكان حي الزهور في بورسعيد

استغاث سكان حى الزهور التابع لمحافظة بورسعيد ، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير و ارتفاع أصوات مكبرات الصوت .

وتقول ولاء المحمدى إحدى سكان المنطقة، فى رسالتها : نعانى نحن سكان حى الزهور التابعة لمحافظة بورسعيد من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا الأرصفة وأصبحوا فى الشارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية ، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة فى الطريق العام.

وأضاف : الشارع أصبح محتل من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاه جميع ايام الاسبوع ويزداد الوضع سوءا يوم الخميس ويتفاقم الوضع جدا يوم الجمعة وطبعا لا يوجد اهتمام بلبس الكمامات او النظافة او التباعد. واستغل هذا الوضع بعض المتحرشين بالنساء وكذلك "النشالين.

وأشاروا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى ولم يستجب لنا مجلس المدينة وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارى، مطالبين إدارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الاشغالات باستمرار .

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