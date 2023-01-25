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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فوضي الباعة الجائلين تزعج سكان حي الزهور في بورسعيد

صدى البلد

استغاث  سكان حى الزهور التابع لمحافظة بورسعيد  ، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير و ارتفاع أصوات مكبرات الصوت .

وتقول ولاء المحمدى إحدى سكان المنطقة، فى رسالتها : نعانى نحن سكان حى الزهور التابعة لمحافظة بورسعيد  من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا الأرصفة وأصبحوا فى الشارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية ، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة فى الطريق العام.

وأضاف : الشارع أصبح محتل من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاه جميع ايام الاسبوع ويزداد الوضع سوءا يوم الخميس ويتفاقم الوضع جدا يوم الجمعة وطبعا لا يوجد اهتمام بلبس الكمامات او النظافة او التباعد. واستغل هذا الوضع بعض المتحرشين بالنساء وكذلك "النشالين.

وأشاروا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى ولم يستجب لنا مجلس المدينة وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارى، مطالبين إدارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الاشغالات باستمرار .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة بورسعيد الباعة الجائلين إغلاق الطريق العام شرطة المرافق حى الزهور أصوات الضوضاء

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