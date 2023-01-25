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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العراق يبيع نفطا بأكثر من 7.7 مليار دولار في ديسمبر

صدى البلد

أعلنت وزارة النفط العراقية ارتفاع كمية الصادرات من النفط الخام إلى  103 ملايين و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و708 ملايين و556 ألف دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100مليون و735 ألفا و151 برميلا.

وتابع البيان:  فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي 2 مليون و223 ألفا و338 برميلا.


وأشار البيان إلى أن معدل سعر البرميل بلغ 74.636 دولارا.

وزارة النفط العراقية النفط الخام صادرات النفط العراق الكميات المصدرة من النفط

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