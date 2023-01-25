العراق يبيع نفطا بأكثر من 7.7 مليار دولار في ديسمبر

أعلنت وزارة النفط العراقية ارتفاع كمية الصادرات من النفط الخام إلى 103 ملايين و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و708 ملايين و556 ألف دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.



وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100مليون و735 ألفا و151 برميلا.

وتابع البيان: فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي 2 مليون و223 ألفا و338 برميلا.



وأشار البيان إلى أن معدل سعر البرميل بلغ 74.636 دولارا.