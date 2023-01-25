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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى من المسكنات آلاف المرات .. تعرفي على أفضل حيلة لتسكين الألم

صدى البلد

على الرغم من أن الطب الحديث قد قطع شوطًا طويلاً ، إلا أننا في بعض الأحيان نحتاج فقط إلى راحة فورية من التوتر والألم. غالبًا ما يكون حل مشاكلنا اليومية أمامنا مباشرة وشيء يمكننا القيام به في أقل من 5 دقائق لعلاج أي ألم أو تخفيف التوتر. إليك وفقا لموقع برايت سايد هذه الاختراقات الصحية الفعالة على الفور.

1. استخدم الثلج على المنطقة المصابة

يعد استخدام الثلج من أقدم الحيل وأكثرها فعالية للمساعدة في علاج الألم في أي جزء من جسمك. يمكن أن يكون مفيدًا في التعامل مع الإصابات الحادة وكذلك أي التهاب وتورم قد يحدث. يمكنك وضع الثلج على المصاب إما كحزمة ثلج أو أخذ حمام جليدي.

2. تدليك منتصف الحاجبين لتخفيف التوتر

تعد نقاط الضغط هي طريقة معروفة للحصول على راحة مؤقتة من جميع أنواع الألم والتوتر ، وتقع إحداها بين الحاجبين و يعد ضغط أو تدليك هذه المنطقة طريقة رائعة للتخلص من التوتر والقلق من جسمك.

 

3. تدليك أذنك

 يمكن تحفيزها لتخفيف التوتر والقلق من الجسم في أذنك. سيساعد تدليك أذنك والضغط اللطيف ، في التعامل مع التوتر

4. تناول دقيق الشوفان.

يعد الشوفان غذاء صحي للغاية يجب أن ندرجه في نظامنا الغذائي ، ولكن من أكثر الفوائد غير المعروفة لدقيق الشوفان آثاره المهدئة.

 يحتوي دقيق الشوفان على الكثير من المغنيسيوم والبوتاسيوم اللذين يخفضان ضغط الدم ، كما أنه يعزز مستويات السيروتونين إذا تم تناوله بانتظام. 

هذا لا يساعدك على الاسترخاء فحسب ، بل يجعلك أيضًا أكثر سعادة على المدى الطويل.

استخدم الثلج تخفيف التوتر دقيق الشوفان

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