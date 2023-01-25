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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الحجار ونجله على مسرح ساقية الصاوي .. غدًا

صدى البلد

يُحيى الفنان على الحجار ونجله أحمد على الحجار حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح ساقية الصاوى تحت شعار “ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار”.

 

ويقام الحفل غدًا الخميس في تمام الـ 8 مساء وتم طرح التذاكر بسعر 200 جنيه.

وقال  الفنان علي الحجار  إنه مرّ قرابة 42 عاماً على أغنية "إعذريني" منذ أن أطلقها عام 1981 ومازالت تطلب منه في كل الحفلات، حتى الشباب مازالوا يطلبونها سواء في الأوبرا أو ساقية الصاوي، مؤكداً أن الأغنية كلماتها حلوة وباقية وخالدة ولذا علقت بالأذهان كل هذه السنوات.

 

ولفت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن ألبوم "إعذريني" كانت طفرة في نوعية الغناء وقتها، لأن المنتشر حينها كانت أغاني إيقاعية وليست حزينة وهي الأولى في ألحان شقيقي الراحل الملحن أحمد الحجار في التعاون معي ولحن لي 200 لحن، مكملاً: "الموجات الغنائية الحالية غيرت آذان وأذواق الناس ولكن في نفس الوقت لازالت الناس تستمع لأنغام وصابر الرباعي وهذا مؤشر جيد أن الموجات الغنائية الجديدة سواء الراب وغيرها مجرد تسلية".

ساقية الصاوي أحمد على الحجار كلمة أخيرة لإعلامية لميس الحديدي الموسيقار الراحل أحمد الحجار الراحل احمد الحجار مسرح ساقية الصاوي

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