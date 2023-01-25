ظاهرة نادرة.. شاهد فيديو يوثق ظهور قرص جليدي في مرتفعات اسكتلندا

وثق مقطع فيديو التقطه أحد المتنزهين الشباب ظاهرة نادرة جدا تعرف بـ "قرص جليدي" في مرتفعات اسكتلندا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، كان دان براون، 32 عاما، من دونون يتسلق “جبل مونرو” عندما صادف الظاهرة النادرة مع والده.

وأوضح أنه شاهد “القرص الجليدي" النادر في وديان على جبل بين بويدهي، جنوب لوتشان شيرا وشمال أشادونان.

ولفت الشاب المتنزه بشأن “القرص الجليدي”: “لم تكن الرؤية واضحة بداية، لكن بعد مرور حوالي ساعة ونصف توقف هطول الثلج وبدأ الغطاء السحابي في الظهور”.

وأشار: “لم ير أي منا شيئًا كهذا، القرص عبارة عن دائرة كاملة من الجليد تدور ببطء في الماء، لذلك اعتقدنا أن ذلك نادر الحدوث والتقطنا بعض الصور ومقاطع الفيديو”.

ولفت: “افترضنا في ذلك الوقت أن السبب يتمثل في تدفق الشلال مع تيار الاحتراق، إلا حتي قرأت عن أقراص الجليد وأدركت أن هذا ما رأيناه”.

ظهور قرص جليدي في مرتفعات اسكتلندا /الصورة: SWNS

ظهور قرص جليدي باسكتلندا

ويمكن أن يتراوح حجم أقراص الجليد النادرة نسبيا من 7.8 بوصة (20 سم) إلى 78 بوصة (200 سم).

ويتم مشاهدتها بشكل متكرر في بحر البلطيق وحول القارة القطبية الجنوبية، لكنها تتشكل أيضا بشكل متكرر نسبيا في البحيرات العظمى بالولايات المتحدة وكندا.

وفي المحيطات والبحار والبحيرات، تتشكل “الأقراص الجليدية” عندما تتسبب الأمواج في تصادم قطع الجليد مع بعضها البعض، وتقريب حوافها أثناء التجمد والكبر.



وأقر مكتب الأرصاد الجوية باسكلندا إلى أنه أيضا عندما تتهيأ الظروف اللازمة للاندماج قد تكون “أقراص الجليد” عندما ترتبط مع بعضها البعض وتشكل لوح جليدي.