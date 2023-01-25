وجبة صديقة لمريض السكر.. «القومي للتغذية» يكشف فوائد طبق البصارة

قال المعهد القومي للتغدية أن البصارة تعد من الوجبات الشعبية المعروفة فى مصر ومن الوجبات الغنية فى محتواها من العناصر الغذائية المهمة.



وأوضح المعهد أن البصارة تتكون من الفول، والكمون، والثوم، والبقدونس، و البصل حيث ان هذه المكونات تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية.



وأشار المعهد إلى أن مكونات البصارة تحتوي على مضادات الأكسدة، وغيرها من المكونات المفيدة التى تحمي الجسم من أمراض السرطان موضحا أنها تحتوي على الألياف الهامه في الحمايه من الإمساك و تزيد من الشعور بالشبع و أيضا تساعد الألياف الموجوده في البصاره في خفض كوليسترول الدم. .

وأكد معهد التغذية أن البصارة تعتبر وجبه من الوجبات منخفضه المؤشر الجلايسيمي لذلك فهي من الوجبات الصديقه لمريض السكر.

محتويات طبق البصارة



و يحتوي الطبق ١٠٠ جم على

١٣٠ سعر حرارى

٦ جم بروتين

٤ جم دهون

١٧ جم كربوهيدرات

٢٥ ملجم كالسيوم ١.٢ملجم حديد

٨ ملجم من فيتامين ج

