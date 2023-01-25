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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بقويسنا وشبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد صباح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير للعام الدراسى الحالى بمركزى قويسنا وشبين الكوم ، للتأكد من انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

 جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، ووكيل وزارة التربية والتعليم ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، رئيس حي شرق شبين الكوم.

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حيث تفقد محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسى والتى تضم (10) لجان بإجمالى (212) طالب وطالبة ، ومدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات ، وأكد على توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر ، كما استفسر المحافظ من الطلاب عن بدء اللجان وتوزيع الأسئلة في مواعيدها المقررة ومستوى الإمتحانات ، هذا ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة الهندسة ( فترة أولى ) ، ومادة التربية الدينية ( فترة ثانية ).


فيما تفقد المحافظ أعمال الإمتحانات بمدرسة الشهيد طارق محمد ذكي طلبة الاعدادية المشتركة (الحسينية سابقا) بشبين الكوم والتى تضم (22) لجنة بإجمالى (434) طالب وطالبة، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة التربية الدينية " فترة ثانية "، وأجرى المحافظ حواراً مع الطلاب عن مدى سهولة الإمتحانات خلال فترة انعقادها ، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بمراعاة توزيع درجات الأسئلة الأكثر صعوبة بمادتى الجبر والدراسات الإجتماعية مراعاة لمصلحة أبنائه الطلاب.


 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء من أداء امتحاناتهم المقررة والتى انطلقت في 18 يناير الجاري وعلى مدار  ( 6 ) أيام متواصلة، وذلك من خلال (399) لجنة بإجمالى عدد طلاب بلغ  (82 ألف و 510) طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة ، لافتاً إلى عملية سير الامتحانات تمت وسط أجواء مستقرة ومنتظمة بكافة المدارس بنطاق المحافظة ولم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الإمتحانات.

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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