مديريات الأمن تحتفل مع أسر الشهداء بعيد الشرطة الـ71

أقامت مديريات الأمن احتفاليات لعدد من أسر الشهداء والمصابين لمشاركتهم الإحتفال بعيد الشرطة ال٧١ .

وتم خلال الاحتفالات تقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

من جانبهم أعرب أهالي أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم وإعتزازهم بتلك الإحتفاليات والتى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.

جاء ذلك فى ضوء الإحتفال بعيد الشرطة الــ 71 ، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة .. وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة والمصابين تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن.

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