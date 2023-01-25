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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يشكر ألمانيا لموافقتها على إرسال دبابات "ليوبارد 2"

صدى البلد

  أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم /الأربعاء/ عن امتنانه الخالص لألمانيا لموافقتها على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى بلاده.


وتابع زيلنسكي - في تغريدة عبر موقع "تويتر" - أن المستشار الألماني أولاف شولتز أعلمه بالأنباء في مكالمة هاتفية أخبره خلالها أيضا بتوسيع نطاق مهمات الدعم الدفاعي والتدريب وإمكانية إرسال الشركاء أسلحة مماثلة.


كانت ألمانيا أعلنت اليوم موافقتها على إرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وهو القرار الذي قال المستشار الألماني إنه يعقب مشاورات مطولة ومكثفة مع الحلفاء.


ميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاطة "الأميرال جورشكوف" اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي.


وذكرت الدفاع الروسية - في بيان - أن الصاروخ ضرب هدفا بحريا على بعد أكثر من 900 كيلومتر عن السفينة باستخدام المحاكاة الحاسوبية.


كانت الفرقاطة قد أجرت مناورات في وقت سابق لصد هجوم افتراضي من السماء في البحر النرويجي، ومن المقرر أن تشارك الفرقاطة في تدريبات مشتركة للقوات البحرية الصينية والجنوب أفريقية قرب سواحل أفريقيا الشهر المقبل.

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