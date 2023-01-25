قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين بمراكز السادات وتلا وقويسنا في المنوفية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية اليوم "الأربعاء"، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 138 مريضا من المرضى غير القادرين بقري العراقية وعزبة سيدي صالح وعزبة الحلفايه وزاوية الناعورة مركز الشهداء، وزارة بمم مركز تلا، وقريه ميت سراج مركز قويسنا، وقريتي كفر داود والطراونة مركز مدينة السادات فى محافظة المنوفية .

وأكد أمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، ان تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ.

واكد ان القافلة قامت بالعمل على مدار اليوم حيث تضمن الكشف الطبي على المواطنين بالمستشفى الجامعى بشبين الكوم جميع التخصصات (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بتكلفة اجمالية بلغت 12 ألف جنيه .

وثمن فوزى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم اجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.