مايكروسوفت تفتح تحقيقا داخليا بعد انقطاع خدمات Outlook وMicrosoft Teams

عادت للعمل مرة أخرى تطبيقات Microsoft Teams و Outlook وكل خدمات Microsoft 365، على أجهزة آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم بعد انقطاع 4 ساعات بسبب مشكلة تقنية في الشبكة.

وأعلنت شركة مايكروسوفت صانعة البرامج أنها "حددت المشكلة المحتملة التي تسببت في انقطاع الخدمات" وبالفعل قامت بعمل الإصلاحات اللازمة مع تغيير في الشبكة ومراقبة خدماتها للتأكد من أنها متصلة بالإنترنت مرة أخرى.

ووفقا لتقرير موقع theverge التقني أبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات في الوصول إلى خدمات مايكروسوفت 360 في وقت مبكر من هذا الصباح وتحديدا الساعة 2:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة ، مع مشاكل في تحميل خدمات مثل Microsoft Teams والبريد الإلكتروني في أوتلوك Outlook للكثيرين في منطقة الاتحاد الأوروبي وآسيا.

تغريدة مايكروسوفت

واستمر الانقطاع حوالي أربع ساعات، وأدرجت Microsoft خدمات Microsoft 365 التالية على أنها متأثرة:

SharePoint Online

OneDrive for Business

Microsoft Graph

Exchange Online

Microsoft Teams

ومن النادر أن يحدث خلل في أداء وظائف هذه الخدمات التي توقفت عن العمل فجأة مرة واحدة وفي نفس التوقيت، المرة الأخيرة التي واجهت الشركة خلل في عملها من تعطل Microsoft Teams لمدة ساعتين كانت في أبريل 2021 ، بعد أن منعت مشكلة اتصال للمستخدمين في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وكتب حساب Microsoft 365 Status على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تحديث يخبر المستخدمين بأنه يفتح تحقيقا داخليا في الشركة للوقوف على أسباب العطل التقني، وتحقق Microsoft حاليا في الانقطاع الذي أثر على حسابات الآلاف من المستخدمين حول العالم بعد أن أبلغ العملاء عن مواجهة مشكلات في الوصول للخدمة.

Microsoft 365

وقال فريق Microsoft 365 في سلسلة تغريدات على منصة التدوينات القصيرة تويتر: "إننا نحقق في المشكلات التي تؤثر على خدمات Microsoft 365 المتنوعة، لقد حددنا بالفعل المشكلة المحتملة في الشبكة ونراجع التتبع عن بُعد لتحديد الأخطاء وإصلاحها فورا".

وكتبت الشركة من خلال حسابها في تغريدة أخرى "لقد عزلنا سبب المشكلة التقنية ، ونحلل أفضل استراتيجية للتخفيف من آثارها ومعالجتها دون التسبب في تأثير سلبي إضافي"، مع وعد بموافاتهم بجميع التحديثات ونتائج التحقيق الداخلي.

ووفقًا لـ Redmond ، قد لا يتمكن المستخدمون في كل أنحاء العالم من الوصول إلى خدمات Microsoft 365 المتأثرة حتى الآن، حيث أن الخدمة عادت لبعض المستخدمين والبعض الآخر ما زال ينتظر.