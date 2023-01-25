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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعترضت على حمله السلاح..شاب ينهي حياة والدته بطلقة في الرأس بـ قنا

جثة
جثة

عاتبته على حمل السلاح خوفاً عليه من تبعات ومخاطر الأسلحة النارية، إلا أنه قابل كلماتها بنوع من السخرية والاستنكار، ووجه إلى رأس والدته فوهة البندقية و أطلق منها وابلا من الأعيرة النارية فسقطت جثة هامدة فى الحال بقرية كوم جابر شمال قنا .

فترة عتاب لم تستغرق سوى دقائق قليلة، إلا أنها كانت أصعب و آخر اللحظات فى حياة الأم المسنة، فقد قابل ابنها نصائحها وخوفها عليه، بطلقات غادرة اخترقت جسدها النحيل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة فى الحال، دون وعى بعظمة الجرم الذى اقترفه فى حق والدته.

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الابن العاق، لم يكتف بإنهاء حياة والدته بطلقات الغدر، لكنه زاد على ذلك بأن تركها جثة هامدة ملقاة على الأرض، بخلاف عادات الصعيد التى يحرص فيها الأبناء على حضور مراسم دفن جثامين والديهم مهما كلفهم الأمر و مهما كانت المسافات التى تفصلهم عن بعضهم البعض.

الجريمة والجثة الغارقة فى الدماء، اكتشف أمرها الأهالى، الذين بادروا بإخطار أجهزة الأمن، بوفاة ربة منزل بطلقات نارية فى الرأس، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الجريمة ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت، تمهيداً لدفنها.

بداية الواقعة كانت بالعثور على جثة سيدة مسنة بها طلق ناري بالرأس، بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت، فجرى إخطار مركز شرطة أبوتشت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالانتقال إلى موقع الجريمة بقرية كوم جابر ، تبين مصرع إنشراح رياض بهجات 58 عاما، ربة منزل، بطلقات نارية فى الرأس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة وصدور قرار الطب الشرعى.

وتمكنت أجهزة الأمن، من كشف غموض الجريمة، حيث تبين أن أحمد.ع ٢٣ عاما، عامل، نجل المجنى عليها، وراء ارتكاب الجريمة، بعد معاتبتها له على حمل السلاح، و جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة.

السلاح طلق نارى بالرأس مقتل مسنة الأعيرة النارية جثة هامدة قرية كوم جابر أبوتشت قنا

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