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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمواكبة التطورات والاستفادة من الخبرات| هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية

صدى البلد

استقبلت هيئة الدواء المصرية وفداً من منظمة الصحة العالمية، والذي جاء في زيارة للهيئة لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ يناير الجاري، قام خلالها بتفقد مقرات الهيئة الرئيسية، ومناقشة سبل التعاون المستمر بين الهيئة والمنظمة.

وثمن الوفد جهود هيئة الدواء في مجال تطوير المنظومة الرقابية الدوائية، والتطورات والتحديثات الملحوظة في مجال الرقابة على المستحضرات الدوائية، وحرصها على مواكبة المستجدات الرقابية العالمية.

وأشاد رئيس الهيئة بجهود منظمة الصحة العالمية في دعم تطور منظومة العمل الرقابي بهيئة الدواء المصرية؛ وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الدوائي المصري، ويضمن توافر مستحضرات دوائية بجودة وفاعلية، ويساهم في جعل مصر قبلة للتصنيع الدوائي بقارة أفريقيا، والمنطقة العربية، وإقليم الشرق الأوسط.

وتعكس الزيارة ثقة المؤسسات الدولية في منظومة الرقابة الدوائية المصرية، وخاصة بعد نجاح الهيئة فى الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث فى مجال المستحضرات الحيوية واللقاحات.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات العالمية، وتجارب المؤسسات الرقابية ذات الشأن الدولي، ومواكبة التطورات العالمية فى مجال عملها.

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