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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن موعد إرسال دبابات أبرامز لـ أوكرانيا

وزير الدفاع الفرنسي
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم أوكرانيا أولى المركبات القتالية المدرعة من طراز AMX10-RC في فبراير المقبل.

وقال ليكورنو لقناة "فرانس 5": "نريد أن نتصرف بأسرع ما يمكن، أتوقع أن تتم أولى عمليات التسليم في بداية فبراير"، مشيرا إلى أن فرنسا لن تكشف عن كمية المركبات القتالية المدرعة التي تعتزم تسليمها إلى أوكرانيا لأسباب أمنية.

وأضاف: "نحن نتعامل مع هذه المسألة بحذر.. الروس قالوا إنهم يخططون لضرب سلاسل التوريد والأماكن التي يمكن للمساعدات العسكرية الغربية أن تمر من خلالها، لذلك نتوخى الحذر بشأن الحديث عن مواعيد التسليم والكمية".

وفي ذات السياق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، أن واشنطن قررت نقل 31 دبابة إم 1 أبرامز إلى كييف، لكن تسليمها سيستغرق وقتا.

وقال بايدن متحدثا في البيت الأبيض أن تسليم دبابات أبرامز إلى كييف سيستغرق وقتا، لكن الولايات المتحدة ستبدأ بسرعة في تدريب أطقم القوات الأوكرانية عليها، مؤكدا أن هذه الأسلحة "ستلعب دورا مهما" في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف بايدن: "وزير الدفاع لويد أوستن، اجتمع مع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا التي تضم 50 بلدا لتقديم دعم مهم لكييف"، مشددا على أن وصول الدبابات لأوكرانيا لا يشكل تهديدا على روسيا، لكن "الأمر سيلعب دورا مهما في الحرب".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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