بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا |شاهد

حرصت البلوجر إيڤ على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها بنفس إطلالة جورجينا في حفل Joy Awards.



تألقت إيڤ في الصور بنفس فستان جورجينا ، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مرتدية فستان مخملي باللون الكحلي الذي لا يحمل أي تطريزات أو نقوشات.

نسقت إيڤ مع هذه الإطلالة غطاء للرأس من التول الشفاف وقفازات، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الإلماسية التي زادت من أناقتها، وعلق الكثير من متابعيها أنها تشبه جورجينا .

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت البلوجر الشهيرة إيڤ على مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي أعتمدت عليها أيضا جورجينا.

