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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الزمالك.. كلاتنبيرج يكشف سبب صدمته في اتحاد الكرة وقرار استقالته

صدى البلد

 


نقل الإعلامي هاني حتحوت أول رد من مارك كلاتنبيرج، بعد استقالته من لجنة الحكام، موضحا أن الإنجليزي اعتذر عن الظهور بسبب تعاقده للظهور مع قناة أخرى غدا الخميس.

تصريحات كلاتنبيرج..

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وقال  كلاتنبيرج، خلال تصريحات للإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يعلم كل شيء عن أزمتي، فهو يعرف كل تفاصيل عقدي مع اتحاد الكرة، ولا أعرف لماذا لم يتحرك، اتفقنا على عدم منحي راتب من 19 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وعدت إلى مصر بالفعل يوم 13 ديسمبر».

وواصل كلاتنبرج «خلال فترة كأس العالم عملت لمصر بشكل يومي، رغم إن المتوقع وقت عمل التعاقد كان عدم وجود مباريات للدوري خلال المونديال، وأرسلت لوليد العطار خطة العمل، وسياسة مواقع التواصل الاجتماعي، ولوائح التحكيم يوم 18 يناير ولكنه لم يرد على رسائلي، تعييناتي للحكام تم تغييرها، وعليكم أن تسألوا عن السبب».

وعن تصريحات رئيس الزمالك ضده قال كلاتنبيرج ، أن اتحاد الكرة لم يفعل شئياً في أزمتي مع رئيس الزمالك قائلاً« اتحاد الكرة قال لي لن نستطيع أن نفعل شيء مع إساءات رئيس الزمالك».


وتابع كلاتنبيرج، أن عقده مع اتحاد الكرة لا يتضمن ضرورة تواجده في مصر وتم تغيير تعينات الحكام التي وضعتها فبعض المباريات المصيرية في بطولة الدوري.

وبسؤال كلاتنبرج هل سيدفع الشرط الجزائي؟ قال "هل أطلعوك على العقد؟ أم أنهم يتحدثون فقط؟ اسألهم عن بنود تعاقدي".

وتابع، أن مصر تمتلك حكام جيدين، وهناك بعض الحكام عندهم خوف، في إدارة المباريات.

 

 

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