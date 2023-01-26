خسر مليارات.. أول تعليق من ترامب على عودة حساباته على فيسبوك وإنستجرام

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا ينبغي منع أي رئيس مجددا من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في معرض رده على إعلان شركة ميتا رفع الحظر المفروض عليه في فيسبوك وإنستجرام لمدة عامين.

وقال ترامب على موقعه "تروث سوشال" إن "فيسبوك الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته منذ حظر رئيسكم المفضل، الذي هو أنا، أعلن للتو أنه سيعيد تفعيل حسابي".

وأضاف "شيء من هذا القبيل لا يجب أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب".

عودة الحسابات

ومنذ قليل أعلنت شركة ميتا الأمريكية، والمالكة لموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام عودة حسابات الرئيس الأمريكي السابق على المنصتين بعد توقف دام حوالي عامين في أعقاب الهجوم الشهير على مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وقال، رئيس شركة ميتا للشؤون العالمية، نيك كليج، في مدونة: "عزمنا على أن الخطر على السلامة العامة قد انحسر بدرجة كافية. وعلى هذا النحو، سنعيد حسابات السيد ترامب على فيسبوك وانستجرام في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، فإننا نقوم بذلك باستخدام حواجز حماية جديدة لردع تكرار الجرائم".

ومع إعادة تنشيط حساباته على فيسبوك وانستجرام، سيتمكن ترامب مرة أخرى من الوصول إلى منصات اتصالات ضخمة وقوية وجمع الأموال.

القرار، الذي يأتي في أعقاب خطوة مماثلة من تويتر، يمكن أيضًا أن يغير المشهد حول كيفية تعامل قائمة طويلة من المنصات على الإنترنت مع حسابات ترامب.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ترامب سيغتنم الفرصة للعودة إلى منصات ميتا.

وأعادت تويتر التي بات يملكها المليارير إيلون ماسك، حساب ترامب في نوفمبر الماضي، لكن الرئيس السابق لم يستأنف بعد التغريد، واختار بدلاً من ذلك البقاء على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به تروث سوشيال.

وعلى مدار العام الماضي، تحمل كليج المسؤولية العامة عن مزيد من القرارات السياسية الشائكة للشركة، وحماية مؤسس الشركة مارك زوكربيرج، الذي يقال إنه يركز أكثر على تطوير ما يسمي بـ"الميتافيرس".

وقالت ميتا في البداية، إن ترامب تم حظره من منصاتها بسبب مدحه للأشخاص المتورطين في أعمال عنف في مبنى الكابيتول الأمريكي. وأوضح كليغ في مدونة منشورة في يونيو 2021، كيف ستبحث الشركة في السماح لترامب بالعودة إلى منصاتها.

وفي الشهر الماضي، حث اثنان من المشرعين الديمقراطيين شركة ميتا، على الإبقاء على تعليق ترامب على منصاتها، بحجة أن المشاركات الأخيرة للرئيس السابق على تروث سوشيال، تشير إلى أنه من المحتمل أن ينتهك سياسات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، إذا أتيحت له فرصة للعودة.