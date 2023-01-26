مدير أمن شمال سيناء: الاستقرار تحقق بجهود مشتركة مع الأهالى

أكد اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، أن الذكرى الـ71 للشرطة تحل هذا العام، وقد عاد الأمن وتحقق الاستقرار في ربوع المحافظة، بفضل جهود قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة والأهالي، والذين سطروا معا أعظم ملحمة للقضاء على الإرهاب بمشاركة أبناء سيناء المخلصين.

جاء ذلك أثناء احتفال المحافظة بعيد الشرطة.

حجم التحديات

وقال “أبو زيد” إن الداخلية تدرك حجم التحديات التي ألقت بظلالها على أبناء سيناء، وانعكست على حياتهم اليومية والاجتماعية، فكان لزاما على أجهزة الوزارة انطلاق الجهود التي تتكامل مع أجهزة الدولة لفرض الاستقرار والأمن، من خلال الاستباق الأمني والارتقاء بالأداء الشرطى، وما كان لينجح لولا وجود وعى شعبى من أبناء سيناء ساند تلك الجهود ودعمها.

وأضاف أن من أهم تلك التحديات الإرهاب والأفكار المتطرفة، حيث اتخذ رجال الشرطة بجانب القوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعي التنظيمات التي تروج للأفكار المتطرفة وتنفذ عمليات تخريبية.