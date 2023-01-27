تشكيل عصابي يواجه السجن المشدد بتهمة استغلال 6 أطفال في أعمال التسول

تمكنت الأجهزة الأمنية بجنوب الجيزة من حبس عصابة استغلال الأطفال في التسول بمنطقة الطالبية ، وأكدت التحريات قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبصحبتهم (6) أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة استغلال الأطفال فى التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.