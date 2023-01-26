عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في جنين وبيت لحم ورام الله والقدس|فيديو

جيش الأحتلال الإسرائيلي
جيش الأحتلال الإسرائيلي

شنت قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات، واعتقالات لعدد من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال القوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، وبيت لحم، ورام الله والقدس، حيث تضمنت اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الأحتلال الإسرائيلي مخيم جنين الذي شهد اشتباكات مسلحة بين مجموعة من الشبان والقوات الأحتلال الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم لتنفيذ اعتقالات، حيث بلغ عن إصابات متفاوتة بصفوف الفلسطينيين، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

واعتقلت القوات الأحتلال الإسرائيلية طالبا في الثانوية العامة بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب طوباس، كما اعتقلت شابين آخرين، بعد مداهمة منزليهما في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

كما اقتحم الجيش الأحتلال الإسرائيلي، مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة، واعتقل الرائد في جهاز المخابرات العسكرية والأسير المحرر، صلاح برغال.

وشهدت بلدات سلوان، وصور باهر، والطور، والعيسوية، ومخيم شعفاط، مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وأصيب شابان بالرصاص، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد مواطن، وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي بحالة حرجة، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر. كما وقعت 5 إصابات بينها إصابة خطيرة بالصدر والفخذ".

وفي وقت لاحق، أعلن وزيرة الصحة الفلسطينية سقوط "3 شهداء على الأقل جراء عدوان الاحتلال على مخيم جنين"، مشيرا إلى أن "هذه ليست الحصيلة النهائية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الأجهزة الامنية اشتباكات مسلحة وزارة الصحة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

ترشيحاتنا

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات لمختلف الأسواق الخارجية بالشراكة مع البنك الدولي

أول إجراء من فرنسا بعد طلب بوركينا فاسو مغادرة قواتها البلاد

السوبر الإفريقي.. الأهلي يحصد مكافآت ضخمة بعد استبعاد الزمالك والرجاء

ننشر الصور الأولى لاكتشاف أثري جديد بسقارة

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننجو بهذا الأمر.. خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الجنس البشري

بعد جلسة تصوير في البانيو.. إطلالات أثارت بها مايان السيد الجدل |شاهد

بعد تصدرها التريند.. هل ارتبطت الشيف اللبنانية عبير الصغير بإنفلونسر مصري شهير؟

متنامش والنور مفتوح.. دراسة تكشف خطر الإصابة بهذه الأمراض

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ