أستاذ علاقات دولية: زيارة السيسي إلى الهند تعكس حجم العلاقات بين البلدين

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، تعكس حجم العلاقات الدولية الراسخة بين البلدين.

وقال "فارس"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الدولة المصرية تكتب تاريخا جديدا على الأراضي الهندية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تقيم علاقات وشراكات قوية مع كبار دول العالم.

وأضاف، أن مصر نجحت في إقامة وتنويع علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية، شرقا وغربا وجنوبا.

وتابع، أن الدولة المصرية اليوم، ممثلة في الرئيس السيسي، ووجوده كضيف شرف رئيسي، في احتفالات جمهورية الهند، تعكس أن هناك رغبة سياسية قوية ومشتركة لاستمرار وتوطيد العلاقات المصرية الهندية.

وأردف، أن هناك رغبة هندية قوية وواضحة، في الاعتماد على مصر بما لها من ثقل سياسي واقتصادي، باعتبارها البوابة الكبرى للقارة الإفريقية.