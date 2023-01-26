الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد 3 أيام على أرواح شهداء جنين

أعلن رئيس فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام، على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هناك إضراب شامل بالضفة الشرقية والقدس رداً علي هجمات الأحتلال الإسرائيلي

رد جامعة الدول العربية علي هذه الهجمات

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، أن الصمت الدولي على العدوان والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية على هذا النحو المشين الذي تشهده مدينة جنين ومخيمها، يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وأدان الأمين العام في بيان، اليوم الخميس، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والتي أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة العشرات.

وندد بحالة الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية واضحة في المعايير، وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرا أن حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم، بقيادة هذه الحكومة المتطرفة.

ويذكر أن اندلعت اليوم، مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، تنديدا بالجريمة الوحشية التي ارتكبت في محافظة جنين ومخيمها، وأدت إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح العشرات وتدمير الممتلكات.

