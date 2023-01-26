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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى للشباب.. فرص عمل مميزة في تخصصات مختلفة| اعرف الشروط وطريقة التقديم

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد   فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم، وعليه فإن الإدارة المركزية لتمكين الشباب تعلن بشكل مستمر عن وظائف شاغرة.

فرص عمل الشباب والرياضة

وتأتي  فرص عمل الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك ضمن مبادرة «توظيف مصر»، حيث تتوافر الوظائف فى إحدى الشركات الخاصة.

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وتتضمن الوظائف المعلنة من قبل الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة عدد من التخصصات المطلوبة.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

توفر فرص عمل الشباب والرياضة وظائف مميزة للشباب فى تخصصات مختلفة والتي تشمل مايلي :-

- تشمل الوظائف الشاغرة مدير/نائب (متابعة وتقيم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة).

- كما توفر فرص عمل كوظيفة بائع داخلي (مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة).

أماكن فرص عمل الشباب والرياضة

وتأتي فرص عمل الشباب والرياضة فى نطاق الاماكن التالية

- إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة/ الجيزة/ القليوبية)
- وأيضا إقليم الإسكندرية (البحيرة)
- بالإضافة إلي إقليم الدلتا (الدقهلية/ كفر الشي / الغربية/ المنوفية/ دمياط)
-وأيضا إقليم القناة (بورسعيد/ الإسماعيلية/ السويس/ الشرقية)
- كما تتوافر فرص العمل فى إقليم شمال الصعيد (بني سويف/ المنيا/ الفيوم)
- وتشمل الأقاليو أيضا إقليم وسط الصعيد (أسيوط / الوادي الجديد)
- فيما تتضمن أماكن فرص العمل إقليم جنوب الصعيد (سوهاج/ قنا/ الأقصر/ أسوان/ البحر الأحمر)

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الراغبين للتقديم علي فرص عمل الشباب والرياضة والتي من بينها:-

- يجب أن يكون المتقدم  خريجين (مؤهل عالي)

- السن المطلوب 35 سنة

- التقديم متاح ذكور وإناث

- يلزم أن يكون المتقدم جيدا في اللغة الإنجليزية

مميزات فرص عمل المبيعات

هناك مجموعة من المزايا التى يحصل عليها الملتحق فى الوظائف المعلنة وهي الحصول على راتب يجرى تحديده حسب الخبرة وكل وظيفة، كما يحصل الملتحق علي عمولة مبيعات وتتضمن مواعيد العمل 9 ساعات.

كما يحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة علي إجازه يوم في الأسبوع، بالإضافة إلي الحصول علي تأمين اجتماعي - تأمين طبي
 

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طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة

يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة التسجيل مباشرة والتقديم من خلال موقع توظيف مصر.
 

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