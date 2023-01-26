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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يعلن عبر "صدى البلد" اعتصامه أمام اتحاد الكرة لحين حل أزمة مستحقاته

كيروش
كيروش

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، اعتصامه أمام مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لحين الحصول علي مستحقاته المالية.

وقال كيروش في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "أرسلت عدة رسائل إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لكنه لا يجيب، سأزور اتحاد الكرة في أقرب وقت ممكن، وأتمنى أن يظهروا بعض الاحترام بحضوري".

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وأضاف: "إذا لم تُحل مشكلتي سأذهب إلى مكتب وزير الشباب والرياضة وسأحاول التحدث معه، وأيضا سأتحدث مع أحمد مجاهد حول هذه الأزمة، في حال عدم الوصول إلي حل بشأن الأزمة سأجلس أمام باب اتحاد الكرة لحين الحصول على مستحقاتي".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، خصم 25 ألف دولار من مستحقات كارلوس كيروش، وهو ما تسبب في غضب المدير الفني البرتغالي.

جدير بالذكر ان كارلوس كيروش قاد منتخب إيران في بطولة كأس العالم قطر 2022، لكنه فشل في تخطي دور المجموعات، ليعلن رحيله رسميا.

كيروش منتخب مصر مصر جمال علام اتحاد الكرة

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