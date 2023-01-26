عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مجهولون يغافلون عامل محل ويسرقون كرتونة سجائر فى القليوبية

ضبط 26 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو أبوريه حكمدار القليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (21) قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (25)متهمًا لعدد 6 منهم معلومات جنائية.
وتمكنت الحملة بقيادة اللواء عبد الفتاح القصاص نائب حكمدار القليوبية عن تنفيذ (7534) حكما قضائيا متنوع، وضبط (13) قطع سلاح ناري وأبيض.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

القليوبية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية الاجهزة الأمنية بالقليوبية الامن العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

تفاصيل أزمة محمود كهربا في مباراة القمة وعقوبة لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

مجهولون يغافلون عامل محل ويسرقون كرتونة سجائر فى القليوبية

ضبط 26 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

حبس 31 متهما لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

ترشيحاتنا

زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يقرر صرف مكافأة للعاملين بمستشفي قليوب المركزي

بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية بمطروح.. إجراءات عاجلة بشأن عدم وضوح امتحان العلوم

بالأحضان.. لحظة توديع لاعبي الزمالك لـ فيريرا.. فيديو

"اهبد وتنجح"| مواقف وطرائف في أوراق إجابة طلاب الأول والثاني الثانوي

البراءة تقترب لـ محمود كهرباء.. مفاجأة جديدة قبل كأس العالم لجماهير الأهلي

2 فبراير.. الحكم على مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان السمع وخراج بالمخ.. احذر أعراض الورم الخفي في الأذن

مكشوفة وجريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بملابسها| شاهد

بقي دكتور.. النمل يكتشف مصابي السرطان من البول| دراسة مثيرة

‎ طريقة عمل بيتزا البطاطا | بأسهل الخطوات

فيديو

خبراء يكشفون لـ رويترز موعد ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

الجرام يسجل 1500 جنيه .. أسعار الذهب والدولار اليوم

ومن أحياها.. طبيب مصري ينجح في إجراء جراحة نادرة لطفلة سعودية.. فيديوجراف

تحذيرات من الشبورة.. فرص لسقوط الأمطار تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ