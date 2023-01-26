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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية ترفع سعر الوقود مرتين خلال 24 ساعة

محطات الوقود - ارشيفي
محطات الوقود - ارشيفي

أعلنت مديرية النفط في وزارة الطاقة اللبنانية جدول أسعار جديد للمحروقات، هو الثاني اليوم حيث جاء على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان:1087000 (+48000)

بنزين 98 أوكتان: 1114000 (+50000)
المازوت: 1139000 (+50000)
الغاز: 695000 (+31000).

وكانت محطات الوقود في لبنان، قالت ولأن سعر صفيحة البنزين احتسب الاثنين على سعر 53400 ليرة لبنانية للدولار الواحد بينما سعر الصرف سجل ارتفاعا كبيرا، مما يتطلب رفع سعر الصفيحة، بحسب ما ذكر موقع "صوت لبنان".

ومن جانبه؛ ذكر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن "إغلاق المحطات مؤقت والمواطنين لا ينبغي أن يخافوا إذ أن البضاعة موجودة لكن أصحاب المحطات بانتظار تسعيرة جديدة من وزارة الطاقة لأن الدولار بالسوق يخلق هذه الفروقات"، معتبرا أنه "كان الأجدى تسعير المحروقات بالدولار".

وسعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) كان سجل صباح الاثنين نحو 53 ألف ليرة للدولار الواحد، إلا أنه استمر في الارتفاع خلال النهار، ليسجل أعلى مستوياته في تاريخ لبنان عند 55600 ليرة للدولار الواحد.

ومع الارتفاع السريع في سعر صرف الدولار وصل سعر صفيحة البنزين (98 أوكتان) إلى 982,000 ليرة لبنانية.

وكان مصرف لبنان توقف في سبتمبر من العام الماضي، وبشكل كامل عن توفير الدولار لواردات المحروقات، وبات سعر صفيحة البنزين (ما يعادل 20 لترا) يحتسب كليا على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في حين أن طريقة التسعير السابقة كانت تعتمد على سعر الدولار على منصة صيرفة (وهو سعر الدولار الذي يحدده المصرف المركزي للشركات لشراء الدولار عبره).

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