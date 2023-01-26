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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية وإيطاليا تبحثان التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي

صدى البلد

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مع وزير الدفاع الإيطالي الوجيه جويدو كروزيتو، التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره. 

جاء ذلك خلال زيارة الرويلي إلى إيطاليا، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الإيطاليين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). 

وكان في استقبال رئيس هيئة الأركان العامة السعودي لدى وصوله مطار تشامبينو العسكري في روما، رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق الأول جوزيبي كافو دراجونيه.

كما زار "الرويلي" مقر هيئة أركان الدفاع الإيطالية، والتقى رئيسها الفريق الأول جوزيبي كافو دراجونيه، وتبادلا خلال اللقاء وجهات النظر، وبحثا عدد من مجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب.

واجتمع الفريق الرويلي بالأمين العام للدفاع مدير التسليح القومي الإيطالي الفريق لوتشانو بورتولانو، وبحثا خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، قائد مقر العمليات المشتركة الإيطالي الفريق فرانشسكو باولو فيليولو، وبحثا مجالات التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، وفرص تطويره في مختلف الجوانب.

وزار رئيس هيئة الأركان العامة السعودي يرافقه رئيس أركان الدفاع الإيطالي، والأمين العام مدير التسليح القومي الإيطالي، مقر صناعات الدفاع الإيطالية، وقام بجولة شملت شركة فانكنتيري لصناعة السفن، وشركة اليترونيكا المتخصصة بالحرب الإلكترونية، كذلك شركة ليوناردو المتخصصة في عدد من المجالات الدفاعية، وشركة إم بي دي إيه، واطلع على مرافق وأقسام الشركات، واستمع لإيجاز عن منتجاتها الدفاعية والعسكرية.

وزير الدفاع الإيطالي إيطاليا رئيس هيئة الأركان العامة السعودي رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي

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