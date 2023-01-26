رئيس «أداني» الهندية: مصر سوق استثماري واعد ولدينا خطة لعقد شراكات ثنائية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجموعة اداني العالمية، جوتام أدانى -رابع أغنى رجل في العالم- يؤكد التطلع لتطوير التعاون مع مصر فى ظل ما يلمسونه من إرادة قوية وقرار سياسي داعم على أعلى مستوى في مصر لدفع التنمية وفى ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر، تتميز به مصر فى منطقة الشرق الأوسط.

وتابع السفير نقلًا عما قاله أداني: وهذا ما يتسق مع سعي مجموعة "أداني" للتوسع عالمياً في ضوء التوجه الاستراتيجي الجديد لها.

واستكمل جوتام أداني في تصريحاته التي نقلها السفير بسام راضي: تقوم شركتنا ببحث ودراسة فرص الاستثمار الجاذبة في العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند، مؤكداً في هذا الإطار اعتزامه لعقد شراكات بين مجموعته وصندوق مصر السيادي، نظراً للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التي يتمتع بها.