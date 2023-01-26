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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سبب انتشار الجرائم

قيس سعيد
قيس سعيد

التقى الرئيس التونسي  قيس سعيّد،  بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، الذي قدّم لرئيس الدولة التقويم السنوي حول التطرّف والإرهاب والجريمة المنظمة. 

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية؛ فقد شدد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة مقاربة هذه الظواهر التي انتشرت في العالم كلّه مقاربة تقوم على معالجة الأسباب التي أدّت إلى تفاقمها، هذا إلى جانب ضرورة التصدّي لها، على حدّ تعبيره.

وأكد رئيس الجمهورية على الأسباب المتّصلة بالتربية والتعليم وبالثقافة لتحصين المجتمع، فالفكر الحرّ هو أمنع حصن في مواجهة التطرّف والإرهاب والجريمة على المستويين الوطني والدولي، وفق قوله.

ولفت رئيس تونس إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي "تمثل بدورها سببا رئيسيا لانتشار الجرائم، فضلا عن استغلال هذه الأوضاع من قبل المتاجرين بالفقر والبؤس لارتكاب أبشع أنواع الجرائم إمّا لضرب السلم الاجتماعية أو أيضا لتفجير الدول من داخل مؤسساتها ولتفكيك المجتمعات بشتى أنواع الطرق حتى تنهار القيم وتفتح كلّ الأبواب لانتشار التطرّف والإرهاب".

وتمّ خلال هذا الاجتماع، التطرق، كذلك، لآخر الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب مع التأكيد خاصة على ضرورة التزام كلّ الإدارات المعنية بالحياد التام حتى يعبّر الناخبون والناخبات عن إرادتهم بكلّ حرّية.

قيس سعيد يبحث مع رئيسة الحكومة الاستعدادات للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب

قيس سعيد يلتقي نائب رئيسة الحكومة الإيطالية ووزير داخليتها

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