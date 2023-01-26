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فيديو

عارية .. حسناء العجوزة: صوري وعاوزه أكسب فلوس..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية جديدة عن الفتاة التي لقبت ب “حسناء العجوزة”، حيث راقبت مباحث الآداب الانشطة المريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و رصدت التحريات واعمال الفحص عدد من الصفحات والحسابات الشخصية لسيدة واحدة عبر تطبيقي "فيس بوك" و"انستجرام".

 

كانت تقوم من خلالها السيدة بعمل كل شئ مخالف للقيم ولتقاليد المجتمع العربي والشرقي، كما كانت منشوراتها وصورها أشبه بالدعوة الصريحة للرذيلة، ونسقت مباحث الآداب مع مباحث العجوزة التحريات اللازمة للتوصل إلى صاحبة تلك الصفحات مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة لمباحث الانترنت.

 

و بعد تقنين البحث تم التوصل إلى هويتها ومكان بثها لحساباتها الشخصية, وانطلقت على الفور قوة أمنية مشتركة من مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة وقسم شرطة العجوزة لمكان تواجد المتهمة وتم إلقاء القبض عليها، وبحوزتها هاتف محمول يحوي فيديوهات وصور منافية للآداب.

 

ولمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

شروق عادل صدى البلد حسناء العجوزة للرذيلة مباحث الآداب فيس بوك نستجرام

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