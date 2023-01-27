ماكياج صاخب وإطلالة لافتة| صبا مبارك تثير إعجاب متابعيها

شاركت الفنانة صبا مبارك، صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت صبا مبارك بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب جرئ باللون الاسود، وشعرها المنسدل علي الأكتاف، ومكياج صاخب أبرز ملامحها الجميلة.

وتستعد النجمة صبا مبارك، لتصوير دورها في مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.



وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.