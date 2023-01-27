وصية أب مصري لزوج أبنته تبكي الملايين على السوشيال ميديا.. تفاصيل بالفيديو

افاد تقرير، لقناة “العربية”، ان أب صنع الحدث علي السوشيال ميديا بوصية مؤثرة لـزوج ابنته خلال عقد قرانهما في مصر.



وصية أب تتصدر الترند



واضاف التقرير، أن وصية أب تصدرت التريند، و الفيديو لاقي تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الأجتماعي، وناشطون عبروا عن تأثرهم وبكائهم من كلمات الأب التي وصفوها بـ “المؤلمة و الجميلة”.





أب يخاطب زوج ابنته قبل مفارقتها



وأكد التقرير، أن الأب خاطب زوج ابنته قبل مفارقتها وطلب منه عدم أذيتها قائلا : “ لما علمت أن الولد يحمل اسم أبيه حملتني كلي .. فسبقت كل الولدان .. اليوم أحملها إليك بوصية من أمها أن تجتهد في طاعتك وألا تعصي لك أمرا ولا تفشي لك سرا ولا تحزن عند فرحك ولا تفرح عند حزنك فلا تقهرها ولا تدمعها ولا تمنعها من بيت أبيها ومن جواره”.





