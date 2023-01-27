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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على أتليتكو.. أنشيلوتي: لا أفهم ما يحدث في ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 3-1، في المباراة التي أقيمت، أمس الخميس، على ملعب سانتياجو برنانبيو".


وقال أنشيلوتي في تصريحات صحيفة عقب المباراة:" لا أفهم كيف لفريقي أن يظهر بشكل في الشوط الأول، ثم يظهر بشكل مختلف تماما في الشوط الثاني ويقدم أداءا رائعا".


وأضاف:" ما حدث لفينيسيوس قبل الديربي أمر مؤسف، ولكن هدف في أتلتيكو مكافأة على عمله الجاد".

ورفع عدد من جماهير أتلتيكو مدريد لافتة قبل الديربي، تحمل “مدريد تكره ريال”، وبجانبها دمية مشنوقة تحمل قميص فينيسيوس جونيور.

أنشيلوتي ريال مدريد كأس ملك إسبانيا أتلتيكو فينيسيوس

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