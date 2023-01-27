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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحضور مفتى الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الشرطة.. صور

صدى البلد

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بآداء صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ، وفضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية واللواء خالد عبدالعال - محافظ القاهرة.. وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة وذلك فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 71.

وألقى الخطبة فضيلة الدكتور وزير الأوقاف ، تناول خلالها (تضحيات رجال الشرطة فى سبيل حفظ أمن وإستقرار الوطن) وأكد فضيلته على أهمية ما قدمه رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداءً للوطن مما ساهم فى حالة الإستقرار الأمنى التى تشهدها البلاد ،  مؤكداً على أهمية ترسيخ تلك المبادئ والتضحيات لدى النشء لإعداد أجيالاً تعى قيمة الوطن وتسهم فى الحفاظ على إستقراره وسلامته موجهاً التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة والقوات المسلحة ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.. والمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا فى سبيل الوطن.

ووجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأسرهم وجميع فئات المجتمع الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن.

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وزير الداخلية صلاة الجمعة مسجد الشرطة مفتى الجمهورية عيد الشرطة الـ 71

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