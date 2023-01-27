سعر عادل لـ15 سلعة بالأسواق قريبا .. كوبونات الخير وأهلا رمضان | الجديد من وزارة التموين

وزير التموين:

قائمة "السعر العادل" لـ 15 سلعة رئيسية بالأسواق قريبا

تبدأ من 50 جنيها.. طرح سلع مجانية في كوبونات الخير

إنشاء أركان بالمجمعات الاستهلاكية تحت اسم أهلا ‏رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

وأشار المصيلحي خلال الاجتماع الذى عقده مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات ‏على مستوى كافة محافظات الجمهورية إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

وكشفت مصادر مطلعة عن قرب انتهاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات عن إرسال تقريرا مفصلا عن الأسعار الاسترشادية المقرر الإعلان عنها عن عدد من السلع الرئيسية في الأسواق.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة، وطالب الوزير خلال الأسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.

كما طالب الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في إطار التوعية لهم.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مع ‏مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع ‏والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على ‏السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي ‏الوزير ان من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الاستعداد لطرح كوبونات الخير فئة 50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه التي يشتريها المواطن من خلال منافذ فروع الجملة التابعة والمجمعات الاستهلاكية ويستطيع من خلالها شراء احتياجاته من منافذ الوزارة أو منحها للأسر الأكثر احتياجا لاختيار السلع التي ترغب فيها من منافذ وزارة التموين.

التموين تطرح كوبونات صرف السلع التموينية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة قد ‏وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمي ( اهلا رمضان ) ‏بتخفيضات تتفاوت بين الــ 25% الي 30% ، بالإضافة الي الشوادر التي ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.

وتلقي الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية ، وأفاد التقرير الوارد لسيادته حول إنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم أهلا ‏رمضان وجاري تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية.

وأشار التقرير الى ‏قيام الشركة العامة لتجارة لجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض بجنوب ‏سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجاري تجهيز ما يقارب الـ 50 معرضا ‏بالتعاون مع الغرف التجارية ، وبالنسبة للشركة المصرية لتجارة الجملة ‏أفاد التقرير الى تجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية بركن ‏لمعارض أهلا رمضان وجاري استكمال باقي المجمعات الأخرى بالإضافة ‏الى مشاركتها في الشوادر والمعارض الأخرى التي تنشأ بالتعاون مع ‏الغرف التجارية بالمحافظات بحد ادني 66 معرضا بالمحافظات التي تعمل ‏بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة.