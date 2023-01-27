الصور الأولى لحادث إنقلاب تروسيكل في إدفو شمال أسوان.. شاهد

نعرض عبر منصة " صدى البلد " الصور الأولى لحادث إنقلاب تروسيكل بمدينة إدفو شمال أسوان اليوم الجمعة مما أسفر عن مصرع شخص، إصابة اثنين آخرين.

وشهدت مدينة إدفو شمال أسوان اليوم الجمعة وقوع حادث إنقلاب لمركبة تروسيكل مما أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة أثنين آخرين ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .

وفيات ومصابين

الصور الأولى لحادث إنقلاب تروسيكل بأسوان

وتم تحرير محضر بالواقعة وكانت قد تلقت الجهات المختصة بإدفو إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية والإسعافات الأولية ، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات اللازمة .