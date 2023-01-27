أسعار البنزين في الأرض | قرار عاجل بـ دولة عربية

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية انخفاضا كبيرا في أسعار المحروقات كافّة.

جاء ذلك القرار بالتزامن مع الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى حدود 58 ألف ليرة لبنانية.

صورة ضوئية من القرار اللبناني

وجاءت أسعار المحروقات في البلد الذي يعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة كالتالي:



البنزين 95 أوكتان 1092000 ( 55000)



البنزين 98 أوكتان :1118000 (-56000)



المازوت :1139000 (-56000)



الغاز :695000

وكانت صحيفة النهار اللبنانية في وقت سابق أفادت بأن بواخر الغاز أويل الأربع الموجودة في المياه قامت بعملية التفريغ في خزانات معملي دير عمار والزهراني، وذلك بعدما بدأ العمل في مصرف لبنان على تحرير رسالة الضمانات Lettre de credit، لضمان حقّ المورّد شركة "Vitol" مع الدولة، وكذلك الرسالة التي تتعلق بالبواخر العراقية، وذلك بعد توجيهات الحكومة وقرارت اللجنة الحكومية ذات الصلة.

وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أقرت سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار.

في هذا الوقت أكّدت مصادر مطلعة في معمل الزهراني أن المعمل متوقف عن العمل فيما عاد معمل دير عمار لفترة قصيرة لإجراء بعض التصليحات.

وأوضحت أنه اذا تم تفريغ البواخر فإن المعملين يمكن أن يؤمنا 4 ساعات تغذية يومياً.