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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقلة حضارية غير مسبوقة.. إشادة بتطوير وتجميل ممشى أهل مصر بأسوان

مشروع ممشى أهل مصر
مشروع ممشى أهل مصر بأسوان

يوماً بعد يوم تشهد عروس المشاتى، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية محافظة أسوان مشروعات خدمية وتنموية غير مسبوقة من التطوير والتجميل، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة البنية التحتية. 

ونستعرض اليوم عبر منصة " صدى البلد " أبرز مشروعات التطوير والتجميل التى لم تنفذ منذ حوالى 60 عاماً ، والذى يتمثل فى مشروع ممشى أهل مصر بكورنيشى النيل القديم والجديد بطول 13 كم ، ليساهم فى حدوث تغيير شامل فى الشكل العام لواجهة أجمل وأرقى المقاصد العالمية. 

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بانوراما جمالية 

ممشى أهل مصر بأسوان 

وقد أشاد الكثير والكثير من مواطنى أسوان، وأيضاً الزائرين والأفواج السياحية بهذا النموذج الجمالى والراقى الذى يتم تنفيذه على أرض بلاد الذهب، ليكون بذلك بمثابة بانوراما جمالية متكاملة مواجهة لصفحة نهر النيل الخالد وسط المناظر الطبيعية الساحرة والخلابة، ليصبح فى ابهى صوره، ويليق بالمكانة التاريخية لأسوان. 

كما أكد آخرين على أن مشروع ممشى أهل مصر يعتبر نقلة نوعية وحضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة،  وخاصة أن كورنيش النيل لم يشهد أى أعمال تطوير وتجميل منذ إنشاؤه فى الستينات، مشيدين بالدعم والاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، وأيضاً محافظ أسوان اللواء أشرف عطية لتحويل أسوان لشكل جمالى بلمسات وبصمات متعددة فى كل مكان، وفى كل مدينة ومركز، فشكراً لكل جهد طيب بناء ومثمر. 

 

كورنيش النيل 

ممشى أهل مصر بأسوان 

ومن جانبه قال محافظ أسوان بأن أعمال التطوير والتجميل فى الكورنيش القديم تضم 3 مستويات بطول 4 كم بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية ، كما يتضمن إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى بطول 80 متراً ، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية لعروس المشاتى. 

وأضاف المحافظ بأن ذلك يتماشى مع أعمال تطوير الكورنيش الجديد بطول 9 كم بدءاً من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم من خلال التوسعة للطريق ، وعمل حوائط سانده ، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وممشى نموذجى . 

وشدد أشرف عطية على الالتزام في كورنيش النيل الجديد بنفس النموذج الجارى تنفيذه بالكورنيش القديم من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان ممشى أهل مصر اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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