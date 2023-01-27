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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف الممنوع والمسموح .. نظام غذائي كامل لعلاج الأنيميا

الانيميا
الانيميا

تعد الأنيميا من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الأطفال والنساء خاصة خلال فترة الحمل مما يؤثر على الأم والجنين ويسبب الضعف الشديد لهما ، ولكنها تصيب بعض الرجال أيضا.

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وتتسبب الأنيميا فى فقدان القدرة على التركيز والدوخة المتكررة وانخفاض الطاقة وصعوبة ممارسة أى نشاط حركى وانخفاض المستوى الدراسي أو المهنى 

ويعتقد الكثير من الأشخاص أن علاج الأنيميا يكمن فى تناول الحديد، ولكنه فى الحقيقة يتطلب تناول فيتامين سي مع الأطعمة المحتوية على الحديد لتسهل امتصاصه فى الجسم.

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” نعرض لكم طرق علاج الأنيميا الناتجة عن نقص الحددي من خلال النظام الغذائي .

تناول الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل الجرجير واللفت المجعد.
تناول الحبوب والخبز المحتوي على حديد إضافي (مدعم).
احرص على تناول اللحمة الطازجة بعد طهيها لعلاج الأنيميا 
جرب أكل الفواكه المجففة مثل المشمش والبرقوق والتمر والزبيب
أضف البقول مثل الفول والبازلاء والعدس لنظامك الغذاي
وابتعد عن شاي وقهوة والحليب ومنتجات الألبان
ابتعد عن الحبوب الكاملة والأطعمة المجتوية  قدر الإمكان لأنها على نسبة عالية من حمض الفيتيك لأنها تمنع جسمك من امتصاص الحديد

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