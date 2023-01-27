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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. رئيس مركز ومدينة دسوق الجديد يحدد موعد لقاء المواطنين

اللواء علاء يوسف
اللواء علاء يوسف

دعا اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مواطني دسوق لحضور اللقاء الجماهيري لبحث مشاكل المواطنين، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوعين في تمام العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات.

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وقال رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال بيان، عبر الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : وعلى كل من لديه استفسار أو شكوى التوجه إلى خدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

يذكر أن اللواء علاء محمد يوسف، جرى تعيينه رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في حركة المحليات الأخيرة التي اعتمدها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

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