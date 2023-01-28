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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض الدولار وتراجع الذهب.. تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش.. والأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي :

 

نجلاء بدر: بمثل بدون مكياج وبدرس السيناريو.. فيديو
أكدت الفنانة نجلاء بدر، أنها لا تحب أن تضع «ميك أب» خلال التمثيل، موضحة أنها تقوم بدراسة السيناريو الذي ستقوم بتمثيله، معرفة  المشاهد المناسبة التي تحتاج إلى ميك أب.


سعر الدولار سينخفض في تلك الحالة.. خبير اقتصادي يوضح| فيديو
أكد الدكتورة مصطفى بدرة الخبير الإقتصادي، أن خبراء اقتصاديين أكد لرويترز أنه مع انخفاض حجم الطلب على العملة الأجنبية سينخفض سعر الدولار.


خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21
سيطرت أخبار تراجع أسعار الذهب في مصر ، وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 ، خلال الأسبوع الماضي ، علي أغلب برامج التوك شو، وذهب البعض إلى ما طرح من مشغولات ذهبية بأوزان خفيفة لمواجهة الأمر.


عالم بالأوقاف: لا يجوز للمرأة صيام النوافل إلا بموافقة زوجها| فيديو
أكد  الشيخ يسري عزام، من علماء وزارة الأوقاف، أن إخبار الرجل لزوجته، بنيته الصيام، قبل أن يصوم؛ يكون فضلا منه، وليس فرضا، ولكن في حالة صيام المرأة تطوعا؛ لا بد أن تستأذن زوجها.


حسام موافى: تليف الكبد أحد مضاعفات الإصابة بفيروس سي و بي والبلهارسيا
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإصابة بتليف الكبد أحد المضاعفات الشائعة بعد التعافي من الإصابة بفيروس سي أو بي أو البلهارسيا.


الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع القادم..وموعد نهاية فصل الشتاء
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه نشهد خلال هذا الأسبوع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ولكن اليوم كان ذروة الارتفاع، ووصلت درجات الحرارة 27 درجة مئوية.


فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش
كشف أشرف فرحات المحامي بالنقض ومقدم البلاغ ضد صاحبة قناة " يوميات أنوش"، تفاصيل القبض على المتهمة، لافتا إلى أنها تمتلك عدداً من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، تيك توك وفيس بوك ويوتيوب تحتوى جميعها على مواد مخلة وتتنافي مع قيم وعادات المجتمع.


مفاجأة مدوية| حظر السجائر الإلكترونية داخل الأماكن العامة.. تفاصيل
كشف النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل مناقشة حظر تدخين السجائر الإلكترونية بالأماكن العامة، داخل مجلس الشيوخ.


توقف اللب الداخلي للأرض وقلة سرعة دورانها.. هل اقتربت الساعة؟
خصص الإعلامي أحمد فايق، في برنامجه مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الجمعة، فقرة عن توقف اللب الداخلي للكرة الأرضية عن الدوران، وقلة سرعة دوران الأرض.


خبير مقاومة الإرهاب يعلن مفاجأة عن خطط السيطرة على سيناء في 2011
كشف العقيد حاتم صابر صادق خبير مقاومة الإرهاب الدولي وخبير المعلومات، تفاصيل جديدة عن أهداف سيطرة الإرهاب على شمال سيناء.


بسبب وفاة نجله .. جورج وسوف يكشف حقيقة اعتزاله الغناء
عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، بعد وفاة نجله وديع.. جورج وسوف يعلق لأول مرة على إعتزاله الغناء.

 

معادن الناس | أول تعليق من منى العمدة بعد عودتها لحلقات برنامجها
قالت الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن أي شخص منا يمكن أن يمر بأزمة، أي نوع من الأزمات، وفي الأزمة نعرف ونتعلم أشياء كثيرة، وأول شيء نعرفه معادن الناس التي حولنا، نعرف من يحبونا بجد والعكس .

 

 

برامج التوك شو الدولار الذهب انخفاض الدولار تراجع الذهب الأرصاد

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