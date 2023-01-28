بيان عاجل من نتنياهو بعد عملية القدس | شاهد

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حكومة الاحتلال قيمت الوضع على الأرض بعد عملية القدس التي أدت إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي من موقع الهجوم: "قيمنا الوضع إثر الهجوم وقررنا اتخاذ إجراءات فورية مع مواصلة بحث الخطوات اللازم اتخاذها".

وتابع رئيس حكومة الاحتلال: "تخذنا قرارات بشأن الردود وسيتم عرضها على الكابينت وأدعو المواطنين إلى التزام الهدوء وعدم تطبيق القانون بأيديهم".

يذكر أن 8 إسرائيليين قتلوا وأصيب آخرون جراء عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في مدينة القدس المحتلة، فيما أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تمكنت من قتل منفذ العملية التي وقعت في حي النبي يعقوب.

ولحظة وصوله إلى موقع عملية القدس، قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه "سيعمل على تغيير أوامر إطلاق النار للجنود الإسرائيليين"، متابعًا: "علينا الرد على عملية القدس لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، ومسؤولية الرد على هذا الهجوم تقع على الحكومة".

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة من الشبان الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، فيما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن شبان ألقوا الزجاجات الحارقة صوب شرطة الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

اقتحام جنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، وقتلت 10 فلسطينيين، ثم شنت غارات جوية على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن قوة من "المستعربين" الإسرائيليين المتخفين بزي مدني محلي اقتحموا المخيم مستخدمين شاحنة لتوزيع الألبان صادروها من الطريق العام، ونصبوا كمائن داخله، قبل أن تتبعهم قوة كبيرة من الجيش اقتحمت المخيم من 3 جهات، مستخدمة جرافات هدمت من خلالها الأسوار والعوائق.

وأعلنت القوات الإسرائيلية اعتقال شاب فلسطيني، بزعم أنه "مطلوب" من قبل السلطات الإسرائيلية، قبل أن تنسحب.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 10 فلسطينياً خلال العملية، فضلاً عن إصابة العشرات، وهدمت نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة بقذائف "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبير منه.