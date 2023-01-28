بـ الفرو.. مريم الدباغ تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة التونسية مريم الدباغ عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وظهرت "مريم الدباغ " في الجلسة باطلالة شتوية جريئة، مرتدية فرو انيق اسود اللون، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.





يذكر ان مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت.



وشاركت التونسية مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.