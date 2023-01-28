أخبار التكنولوجيا|سعر Galaxy S22 Plus في الكويت..طرح هاتف Realme 10 Pro 5G

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
سعر ومواصفات جوال Huawei nova 8 في الكويت
تقدم شركة "هواوي" جوالها الذكي "نوفا 8" من الفئة المتوسطة التي تناسب الشريحة العظمى من المشترين وهو بالرغم من أنه ليس من الجوالات الرائدة إلا أنه يأتي بتجربة مستخدم جيدة بالنسبة لسعره، مع شاشة OLED منحنية الأطراف وكاميرا سيلفي وأساسية في اللوحة الخلفية بأداء رائع ودقة عالية مع مستشعر بصمات سريع الاستجابة كما أن الجهاز خفيف الوزن ويسهل حمله والتحرك به بسهولة، كل هذه المميزات واكثر بسعر 54 دينار في الكويت مع إصدار الـ 128GB/8GB من الذاكرة وسعة التخزين.
سعر جوال سامسونج Galaxy S22 Plus الـ 5G في الكويت
تقدم شركة سامسونج الكورية هاتفها الرائد (فلاج شيب) جالاكسي إس 22 بلس بإمكانيات وترقيات عن النسخة السابقة عليه Galaxy S21 Plus، مع شاشة عرض كبيرة أموليد نابضة بالحياة ومعدل تحديث عالٍ واستجابة سريعة بالإضافة إلى قدرة الشحن السرع جدا بقدرة 45 وات وكاميرا تليفوتوغرافي محسنة التي تقدم أفضل أداء على الإطلاق، كل هذه المميزات بسعر 274 دينار في الكويت مع إصدار الـ 256GB/8GB من الذاكرة وسعة التخزين.
سعر جوال Vivo V25 Pro في الإمارات
تطرح شركة "فيفو" جوالها الذكي V25 pro بمجموعة من المواصفات الرائعة أهمها إعداد الكاميرات، بمستشعر رئيسي 64 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل مع إمكانية التصوير الليلي بشكل رائع، كل ذلك بسعر 1,999 درهم إماراتي.
سعر جوال vivo Y55 5G في الإمارات
تقدم شركة "فيفو" جوالها الذكي vivo Y55 5G من الفئة المتوسطة المدى بسعر 889 درهم في الإمارات وهو جوال ذو قيمة جيدة مقابل سعره إذا كنت تريد استخدام جهاز لا يرهق الميزانية ويتميز باتصال 5G فائق السرعة مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير تعمل طوال اليوم بشحنة واحدة وقادرة على الشحن السريع بقدرة + 18W وات، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ، وسعة تخزين أساسية بسعة 128 جيجابايت ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت رام.
سعر جوال Realme X2 Pro في السعودية
تقدم شركة "ريلمي" واحدا من أفضل جوالاتها على الإطلاق مع Realme X2 Pro ، إلى حد بعيد هذا يعتبر أفضل هاتف أنتجته الشركة على الإطلاق، بفضل مواصفاته التي تفوقت على باقي الطرازات والكاميرا الرائعة والشحن السريع جدا حتى على مستوى جميع العلامات التجارية، تركت Realme بصمتها القوية في سوق الأجهزة من الفئة المتوسطة.
تسريب مواصفات وسعر هاتف OPPO Reno 8T.. فيديو
تستعد شركة "أوبو" الصينية للكشف عن هاتفها الذكي الجديد OPPO Reno 8T وسيتم طرحه رسميا في الفلبين بتاريخ 8 فبراير القادم.
طرح هاتف Realme 10 Pro 5G بالتعاون مع Coca-Cola .. شاهد الإعلان
أعلنت شركة ريلمي Realme رسميًا، عن هاتف ذكي جديد بالتعاون مع كوكاكولا Coca-Cola، وذلك عبر موقعها الإلكتروني في الهند.
سعر ومواصفات إصدار جوال Samsung Galaxy A22 5G في السعودية
بالرغم من أن غالبا ما تستحوذ الجوالات غالية الثمن من الفئة الرائدة (الفلاج شيب) على كل الاهتمام والضجة الإعلامية إلا أن سامسونج كانت تدرك من البداية أن الجند الحقيقية القادرة على غزو الأسواق العالمية وجعلها الشركة الأكثر انتشارا وشعبية هي الهواتف المبتدئة رخيصة الثمن والفئة المتوسطة، لذلك اهتمت خلال العامين الماضيين تحديدا في تقديم المزيد من تلك الفئة وبإمكانيات لا تضاهى تجعلها بالفعل جديرة بالشراء.