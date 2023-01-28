أخبار التكنولوجيا|سعر Galaxy S22 Plus في الكويت..طرح هاتف Realme 10 Pro 5G

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة "هواوي" جوالها الذكي "نوفا 8" من الفئة المتوسطة التي تناسب الشريحة العظمى من المشترين وهو بالرغم من أنه ليس من الجوالات الرائدة إلا أنه يأتي بتجربة مستخدم جيدة بالنسبة لسعره، مع شاشة OLED منحنية الأطراف وكاميرا سيلفي وأساسية في اللوحة الخلفية بأداء رائع ودقة عالية مع مستشعر بصمات سريع الاستجابة كما أن الجهاز خفيف الوزن ويسهل حمله والتحرك به بسهولة، كل هذه المميزات واكثر بسعر 54 دينار في الكويت مع إصدار الـ 128GB/8GB من الذاكرة وسعة التخزين.

تقدم شركة سامسونج الكورية هاتفها الرائد (فلاج شيب) جالاكسي إس 22 بلس بإمكانيات وترقيات عن النسخة السابقة عليه Galaxy S21 Plus، مع شاشة عرض كبيرة أموليد نابضة بالحياة ومعدل تحديث عالٍ واستجابة سريعة بالإضافة إلى قدرة الشحن السرع جدا بقدرة 45 وات وكاميرا تليفوتوغرافي محسنة التي تقدم أفضل أداء على الإطلاق، كل هذه المميزات بسعر 274 دينار في الكويت مع إصدار الـ 256GB/8GB من الذاكرة وسعة التخزين.

تطرح شركة "فيفو" جوالها الذكي V25 pro بمجموعة من المواصفات الرائعة أهمها إعداد الكاميرات، بمستشعر رئيسي 64 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل مع إمكانية التصوير الليلي بشكل رائع، كل ذلك بسعر 1,999 درهم إماراتي.

تقدم شركة "فيفو" جوالها الذكي vivo Y55 5G من الفئة المتوسطة المدى بسعر 889 درهم في الإمارات وهو جوال ذو قيمة جيدة مقابل سعره إذا كنت تريد استخدام جهاز لا يرهق الميزانية ويتميز باتصال 5G فائق السرعة مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير تعمل طوال اليوم بشحنة واحدة وقادرة على الشحن السريع بقدرة + 18W وات، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ، وسعة تخزين أساسية بسعة 128 جيجابايت ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت رام.

تقدم شركة "ريلمي" واحدا من أفضل جوالاتها على الإطلاق مع Realme X2 Pro ، إلى حد بعيد هذا يعتبر أفضل هاتف أنتجته الشركة على الإطلاق، بفضل مواصفاته التي تفوقت على باقي الطرازات والكاميرا الرائعة والشحن السريع جدا حتى على مستوى جميع العلامات التجارية، تركت Realme بصمتها القوية في سوق الأجهزة من الفئة المتوسطة.

تستعد شركة "أوبو" الصينية للكشف عن هاتفها الذكي الجديد OPPO Reno 8T وسيتم طرحه رسميا في الفلبين بتاريخ 8 فبراير القادم.

أعلنت شركة ريلمي Realme رسميًا، عن هاتف ذكي جديد بالتعاون مع كوكاكولا Coca-Cola، وذلك عبر موقعها الإلكتروني في الهند.

بالرغم من أن غالبا ما تستحوذ الجوالات غالية الثمن من الفئة الرائدة (الفلاج شيب) على كل الاهتمام والضجة الإعلامية إلا أن سامسونج كانت تدرك من البداية أن الجند الحقيقية القادرة على غزو الأسواق العالمية وجعلها الشركة الأكثر انتشارا وشعبية هي الهواتف المبتدئة رخيصة الثمن والفئة المتوسطة، لذلك اهتمت خلال العامين الماضيين تحديدا في تقديم المزيد من تلك الفئة وبإمكانيات لا تضاهى تجعلها بالفعل جديرة بالشراء.