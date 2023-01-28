سعر جوال  vivo Y55 5G في الإمارات

تقدم شركة "فيفو" جوالها الذكي vivo Y55 5G من الفئة المتوسطة المدى بسعر 889 درهم في الإمارات وهو جوال ذو قيمة جيدة مقابل سعره إذا كنت تريد استخدام جهاز لا يرهق الميزانية ويتميز باتصال 5G فائق السرعة مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير تعمل طوال اليوم بشحنة واحدة وقادرة على الشحن السريع بقدرة + 18W وات، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ، وسعة تخزين أساسية بسعة 128 جيجابايت ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت رام.

مواصفات جوال vivo Y55 5G

يأتي الجوال مع شاشة 6.58 بوصة IPS LCD بدقة وضوح 1080x2408 بيكسل وكثافة بيكسلات 401 بيكسل لكل بوصة مع نسبة شاشة إلى الهيكل 83.8% وهو بوزن إجمالي 187 جم وسمك 8.3 مم مع عرض 75.9 مم وطول 164 مم، ونظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة مستخدم Funtouch 12.

vivo Y55 5G

يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج من ميدياتك MT6833 Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانو ثماني النواة، 2 نوى Cortex-A76 بتردد ميقاتي 2.2 جيجاهرتز و 6 نوى Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات Mali-G57 MC2، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 أو 4 جيجابايت رام مع سعة تخزين 128GB ويدعم زيادة مساحة التخزين من خلال microSDXC.

vivo Y55 5G

يحزم الجوال بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، مع قدرة على الشحن السريع 18 وات، مع شريحتين اتصال ومستشعر بصمات الأصابع على الجانب مع مستشعر تقارب وتسارع و جيروسكوب وبوصلة، مع دعم شبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.1, A2DP, LE ونظم ملاحة GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS مع تحديد الموقع الجغرافي.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، هناك في اللوحة الخلفية 3 كاميرات، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة والثانية بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة ماكرو دقة 2 ميجابيكسل وعدسة عمق دقة 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.