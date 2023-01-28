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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني .. برشلونة في مهمة تأمين الصدارة أمام جيرونا

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره جيرونا، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز مواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني بتخطي عقبة جيرونا في مباراة اليوم، وتأمين صدارة الترتيب.

ويفقد فريق برشلونة خدمات نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمام جيرونا اليوم، للإيقاف.

وخاض فريق برشلونة 17 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 14 لقاء وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق جيرونا بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط برشلونة والتقدم إلى منتصف جدول الليجا، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ترتيب برشلونة وجيرونا

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يحتل المركز الـ 12 بـ 21 نقطة.

 

برشلونة جيرونا الدوري الإسباني تشافي برشلونة وجيرونا

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