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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق داخل ورشة أخشاب بمطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة ديروط

اندلاع حريق في ورشة
اندلاع حريق في ورشة اخشاب بمطرانية الأقباط الارثوذوكس بديروط

اندلع صباح اليوم "السبت" حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة ديروط محافظة أسيوط بسبب ماس كهربائي.

تلقي اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بنشوب حريق داخل مبنى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة ديروط .

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وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق في  ورشة أخشاب في مبني  جديد تحت الإنشاء بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بسبب ماس كهربائي نتيجة توصيلات كهربائية عشوائية أثناء أعمال الورشة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

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