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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفتح محاور جديدة.. توسعة طريق الزقازيق أبو حماد بطول 2 كيلو متر

نائب رئيس مركز ابوحماد
نائب رئيس مركز ابوحماد يتابع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة للانتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل لشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

 

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية وتكليفات اللواء ايمن فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد  بضرورة متابعة المشروعات الخدمية بدائرة المركز وازالة اي معوقات تعوق المشروع، تابع المحاسب خالد أمين نائب رئيس المدينة اعمال توسعة طريق الزقازيق ابو حماد بطول 2 كيلو متر لفتح محاور مرورية جديدة أمام حركة السير.

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