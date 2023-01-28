245 جنيها للكيلو.. ما حقيقة ارتفاع أسعار البانيه بالأسواق؟

مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، بات هناك حالة من عدم الاستقرار والمغالاة غير المبررة من الكثيرين، حتى باتت أسعار السلع تتغير بشكل يومي، حتى تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا أثار حالة من الجدل الواسع بوصول سعر كيلو البانية إلى 245 جنيه.

تساءل الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حقيقة المنشور المتداول عن ارتفاع سعر كيلو البانية ليسجل 245 جنيه، وسط تفاعل كبير، وحالة من الجدل الواسع، فما حقيقة هذا الأمر؟…

حقيقة ارتفاع سعر البانية لـ 245 جنيه

رغم ارتفاع أسعار الدواجن الكبير في الآونة الأخيرة، إلا أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوصول سعر كيلو البانية إلى 245 جنيه للكيلو ليس حقيقيا، حيث يتراوح سعر الكيلو منه في الأسواق بين 95 إلى 100 جنيه، حسب المنطقة.

أسعار الدواجن في اليوم

استقرت أسعار الدواجن في الأسعار، اليوم السبت، بعد أن شهدت ارتفاع كبير مع بداية الشهر الجاري، إذ ارتفعت بنحو 7 جنيهات للكيلو خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتم ضخ ما يقرب من 143 ألف طن من منتجات الأعلاف خلال اليومين الماضيين بعد ما أفرجت الموانئ عنها، وسجلت أسعار الدواجن…

بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 46 جنيهًا للكيلو في المزارع، وتصل للمستهلك بسعر 50 جنيه للكيلو بعد إضافة تكاليف النقل وربح التاجر

استقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» عند سعر 58 جنيهًا في المزارع لتصل إلى المستهلك بسعر 62 جنيهًا

بلغ سعر الكيلو من الفراخ البلدي إلى 75 جنيهًا في الأسواق

استقرت اسعار الدواجن الرومي عند سعر 70 جنيهًا للكيلو

اسعار الأوراك 55 جنيهًا للكيلو

سعر الأجنحة 35 جنيهًا للكيلو

طبق الكبد والقوانص 40 جنيهًا

سعر البانية 110 جنيهات للكيلو

الشيش طاووق استقر سعره عند 100 جنيه للكيلو

سعر البيض اليوم في الأسواق

استقر سعر طبق البيض الأبيض عند سعر 79 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 80 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 88 جنيهًا

البيض البلدي بلغ سعر الكرتونة منه في المزرعه 90 جنيهًا ويصل إلى المستهلك بسعر 98 جنيهًا

توقعات أسعار الدواجن في الفترة المقبلة

بين توقعات بالانخفاض، واخرى بمزيد من الارتفاع في الأسعار، كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، عن موعد انخفاض أسعار الدواجن، موضحًا أنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن في الفترة المقبلة بعد الإفراج عن الأعلاف في الموانئ.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن سعر الدواجن البيضاء في المزارع بلغ 56 جنيهًا، وفي الأسواق المحلية 62 جنيهًا، موضحًا أن هيئة السلع التموينية تعرض مناقصة لتوريد الصويا والذرة وهذا ما أدى إلى انخفاض سعرها.

وتابع في مداخلة تليفزيونية أن أسعار الأعلاف من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة، بينما يتراوح طن علف الدواجن ما بين 21 ألف جنيهًا و 22 ألف جنيهًا حسب الجودة واحتساب التكلفة.