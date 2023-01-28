عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

جرام الذهب يسجل أقل من 1500 جنيه واستقرار سعر صرف الدولار.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن أسعار الدولار والذهب اليوم، حيث استقرت أسعار الدولار اليوم في غالبية البنوك العاملة بمصر، وذلك بعدما هبطت بعد ارتفاع كان الأكبر في تاريخه  وهو يوم الأربعاء 11 يناير الماضى.

وقد كشف مجموعة من خبراء الاقتصاد عن أنباء سارة حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الفترة المقبلة وذلك عبر استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء، وكشف الاستطلاع انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية يونيو 2023، إلى 26.24، واذا تحقق ذلك سيكون الدولار قد فقد ما يقرب من 6 جنيهات.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  29.82 جنيه للشراء و 29.92 للبيع، وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بنكى الأهلي ومصر 29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع..

وتراجعت أسعار الذهب محليا وفقدت ما يقرب من 200 جنيه لعيار 21 ، من أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير وهي 1950 جنيها بدون مصنعية، لمتابعة المزيد من التفاصيل، يرحى متابعة الفيديو التالي: 

شروق عادل صدى البلد سعار الدولار الذهب الدولار لبنوك العاملة بمصر خبراء الاقتصا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

زيادة الدعم للمواطنين.. بشرى سارة بأرقام الموازنة الجديدة

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

ترشيحاتنا

الحق احجز سامسونج Galaxy s23 واحصل على خصم 3000 جنيه

شرط جديد للمشاركة بـ مبادرة إحلال السيارات .. تعرف عليه

معركة شرسة للسيطرة على فوهليدار.. ولقاء روسي أمريكي هام هذا الأسبوع

الداخلية تكشفت حقيقة حدوث إنفجار بخط غاز طبيعى بالشرقية

وزارة البيئة تنظم وتشارك في فعالية بيئية بمتحف القوات الجوية حول "دور الشباب في حماية البيئة .. الطريق ما بعد COP 27 لطلاب كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف

حطيت منوم فى المشروب.. المتهم بقتل صديقه يعترف بتفاصيل الجريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

... اليوم العالمي لـ الجذام ..أسباب وأعراض صادمة للمرض

طريقة عمل ساندوتش الشاورما بالجبنة| أحلى من المطاعم

علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش

جمال شعبان يكشف عن 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

فيديو

تحذير عاجل.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس اليوم |فيديو

جرام الذهب يسجل أقل من 1500 جنيه واستقرار سعر صرف الدولار.. فيديو

يسبب «فشل كلوي».. نسكافيه مغشوش بالأسواق يثير ضجة على مواقع التواصل|فيديو جراف

الحشيش أبرزها.. تحديات تواجه أسامة نبيه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ