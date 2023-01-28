جرام الذهب يسجل أقل من 1500 جنيه واستقرار سعر صرف الدولار.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن أسعار الدولار والذهب اليوم، حيث استقرت أسعار الدولار اليوم في غالبية البنوك العاملة بمصر، وذلك بعدما هبطت بعد ارتفاع كان الأكبر في تاريخه وهو يوم الأربعاء 11 يناير الماضى.

وقد كشف مجموعة من خبراء الاقتصاد عن أنباء سارة حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الفترة المقبلة وذلك عبر استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء، وكشف الاستطلاع انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية يونيو 2023، إلى 26.24، واذا تحقق ذلك سيكون الدولار قد فقد ما يقرب من 6 جنيهات.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 29.82 جنيه للشراء و 29.92 للبيع، وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بنكى الأهلي ومصر 29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع..

وتراجعت أسعار الذهب محليا وفقدت ما يقرب من 200 جنيه لعيار 21 ، من أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير وهي 1950 جنيها بدون مصنعية، لمتابعة المزيد من التفاصيل، يرحى متابعة الفيديو التالي: